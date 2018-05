La Fiorentina vince l'ottavo Memorial "Marco Briganti"

Si è svolto sabato al polisportivo G. Casadei di San Martino in Strada l'ottavo Memorial "Marco Briganti", in ricordo del pilota dell'Esercito deceduto nei cieli dell’Iraq il 30 maggio del 2005 , che ha visto confrontarsi in un torneo di calcio destinato alla categoria "Esordienti" le squadre della Fiorentina, dell'Asd Tre Martiri 1949 Sammartinese, Ravenna Calcio ed Imolese Calcio. Erano presenti alla manifestazione, l'assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì, la mamma di Marco, Lidia Contratti, presidente del Viola Club Romagna “Marco Briganti”, il papà e la sorella di Marco ed i genitori del calciatore Riccardo Saponara della Fiorentina.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata dai Massimo Petrini e Roberto Fabbri della Polisportiva Sammartinese "Tre Martiri" e patrocinata dal Comune di Forlì (Città Europea dello Sport 2018). Prima dell'inizio della manifestazione sono stati deposti fiori ai piedi della targa posta nella Rotonda intitolata a Marco, in Via Marco Briganti. Il Trofeo è stato vinto dalla Fiorentina, che ha preceduto Imolese calcio, Ravenna e Tre Martini. Alla squadra vincitrice è stato assegnato il Trofeo Marco Briganti mentre alla seconda, terza e quarta classificata sono state assegnate rispettivamente la Coppa Valter Tanturli (presidente dell’ATF), la Coppa Vittorio Gatti (per ricordare anche il grande tifoso nel primo anniversario della scomparsa) e la Coppa Fair Play “Davide Astori” in memoria del capitano Viola.