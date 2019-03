Ottimi risultati del GS Forlì Nuoto alle Finali Regionali

Grande soddisfazione in casa Forlì Nuoto alla conclusione delle finali del Campionato Regionale F.I.N. Vasca Corta, svoltosi a Forlì nelle scorse settimane. I piazzamenti conseguiti dagli atleti sono molto positivi, e anche la statistica lo dice: su 30 atleti partecipanti alla competizione regionale ben 22 di loro hanno centrato l’obiettivo della qualificazione alla fase finale, aggiudicandosi complessivamente ben 16 medaglie (di cui 7 d’oro, 5 d’argento e 4 di bronzo).

Il duro e costante lavoro svolto sia in acqua che in palestra ha consentito agli atleti di “Categoria” (dai 14 anni in su per i ragazzi e dai 13 in su per le ragazze) il raggiungimento di traguardi specifici e di squadra mai raggiunti fino ad ora. Fra questi obiettivi raggiunti ci sono il decimo posto nella classifica regionale a squadre; gli 11 pass conquistati per i Criteria Giovanili di Riccione, tra cui anche la staffetta 4x100 stile libero categoria Cadetti femmine e 6 atleti coinvolti nella piú importante manifestazione nazionale a livello giovanile.

Tale evidenza premia sia il lavoro sia l’impegno di tecnici e atleti, riuscendo cosí a suggellare la prima parte di stagione con giustificata soddisfazione. Anche in merito al medagliere conseguito, i risultati ottenuti sono di tutto rispetto: Luca Bravaccini, classe 2005, è sicuramente colui che ha portato maggior lustro alla squadra, grazie ai cinque ori (50, 100, 200 stile 200 misti e 100 farfalla) e un bronzo (400 stile); per le donne, Beatrice Siboni vince e convince nei 50 e 100 dorso (28”37 / 1’02”41) mentre Gaia Bravaccini con 3 argenti e 2 bronzi ha dimostrato un ottimo stato di forma, da sottolineare il 57”48 con cui ha aperto la staffetta 4x100 stile cat. Senior, che ha portato il Forlì Nuoto ad uno storico argento (con lei, Babini, Siboni e Lugnoli).

Commenta la società G.S. Forlì Nuoto: "Nulla è dovuto al caso; infatti solo applicandosi con un lavoro di costruzione tecnico-sportiva e fisica, svolto costantemente sugli atleti già da quando appartengono, per età, alle categorie inferiori (esordienti), è possibile accompagnarli a questi risultati". Ma ora si gira pagina ed in casa Forlì Nuoto si è già concentrati sui prossimi obiettivi e traguardi da raggiungere nella seconda parte di stagione, ricercando nuove mete e altre soddisfazioni.