In Piazza un playground per bimbi con i giocatori dell'Unieuro Forlì

La Pallacanestro Forlì 2.015 protagonista del nuovo appuntamento dei Mercoledì del Cuore in centro. In occasione della serata dedicata allo Sport, la società biancorossa allestirà un gazebo in piazza Saffi (lato Poste) con playground per i bambini, giocatori (attesi Jackson, Bonacini, Campori e De Laurentiis), musica, foto, autografi, gadget per tutti e una promozione one shot: solo mercoledì sera per chi si abbona in piazza in omaggio la nuova T-shirt dell'estate biancorossa. Appuntamento per i tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015 dalle 20.30 in piazza Saffi.