Pallacanestro Forlì, i tifosi scelgono Dell'Agnello come "Leggenda" tra i coach biancorossi

Coach Sandro Dell'Agnello è la "Leggenda" tra gli allenatori della storia del basket forlivese. L'attuale coach della Pallacanestro Forlì 2.015 ha battuto in finale Phil Melillo, avendo la meglio grazie al 65% delle preferenze dei votanti, tra il sondaggio Facebook ed Instagram. Nel corso della sua carriera, Dell’Agnello si è seduto sulla panchina forlivese per la prima volta nella stagione 2012/2013, allenando la Fulgor Libertas in una stagione decisamente positiva, che si chiuse con il quinto posto finale ed il raggiungimento dei play-off. A distanza di sette anni, il coach è tornato in città, e quest’anno ha guidato la Pallacanestro 2.015 in una stagione che ha visto i biancorossi mantenere le prime posizioni della classifica durante la regular season (17-7) e qualificarsi per le "Final Eight" di Coppa Italia.

