Pallacanestro Forlì, la "Leggenda" Dell'Agnello: "Orgogliosissimo, piazza storica nel basket"

Una prima esperienza tra il 2012 ed il 2013 che si concluse con il quinto posto in classifica ed il raggiungimento dei playoff, dopo un'annata decisamente positiva. Ed il ritorno lo scorso anno, a guidare la Pallacanestro 2.015 in una stagione chiusa al secondo posto con 17 vittorie in 24 partite, 13 nelle ultime 16, otto vittorie in nove partite nell’anno solare 2020, e con la prima storica qualificazione alla #Final8 di Coppa Italia LNP.

È questo il percorso di Sandro Dell’Agnello sulla panchina di Forlì: due stagioni con risultati importanti, che i tifosi hanno dimostrato di apprezzare, e che gli hanno permesso di essere nominato #Leggenda tra gli allenatori, nel contest social promosso dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che si è svolto in queste settimane.

“Sono orgogliosissimo di questo risultato, perché Forlì è una piazza storica del basket italiano, e da qui sono passati tanti allenatori importanti” – commenta coach Dell’Agnello – “Solo per citarne alcuni, in ordine alfabetico, penso a Bernardi, Melillo e Pasini: premesso che io avrei votato per loro, essere stato preferito in questo contest mi fa sentire apprezzato e stimato ancora di più e mi fa molto piacere”.

Una prima esperienza, e poi il ritorno lo scorso anno: “Mi piace fare pallacanestro in città dove c’è tanta passione e dove la gente è attaccata alla squadra: ecco, queste emozioni a Forlì si respirano quotidianamente, anche nelle piccole cose”. Passione, e anche risultati: “Un piccolo motivo di orgoglio personale è anche legato al fatto che i due migliori risultati sportivi raggiunti negli ultimi venti anni di basket in città, un quinto e un secondo posto, li hanno raggiunti le squadre che ho guidato io, e questo mi fa davvero piacere”.