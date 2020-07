Pallacanestro, la stagione dei biancorossi è già iniziata con due settimane di allenamenti

La pallacanestro Forlì è già al lavoro. Si sono concluse venerdì le due settimane di allenamenti estivi previsti dallo staff tecnico della Serie A, e che hanno visto i giocatori biancorossi alternarsi tra la “Palestrina” dell’Unieuro Arena ed il Fisiology. Seguiti costantemente da coach Sandro Dell’Agnello e dall’assistant coach Francesco Nanni, si sono allenati anche i “nuovi” Riccardo Bolpin, Yancarlos Rodriguez, Aristide Landi e Nicola Natali, oltre a capitan Jacopo Giachetti, Davide Bruttini, Luca Campori e Samuel Dilas.

“Abbiamo deciso di fare queste due settimane di lavoro per rivederci con i ragazzi confermati e conoscere sul campo i nuovi, riprendendo confidenza con i movimenti e le dinamiche della pallacanestro. Ma soprattutto, per testarli fisicamente e preparare per ognuno di loro un programma specifico che andranno a svolgere nel prossimo mese, in attesa della ripartenza”, dice coach Dell’Agnello. Come detto, parte del lavoro è stato svolto sotto la supervisione del preparatore atletico Luca Borra: “Queste due settimane sono state importanti per conoscere i nuovi arrivati ed entrare in sintonia con loro” – dice Luca – “Sono contento perché in tutti ho visto una gran voglia di lavorare, nonostante non si sappia ancora quando riprenderà ufficialmente il campionato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due settimane per conoscersi e cominciare a lavorare: la stagione 2020/2021 dei biancorossi è già iniziata.