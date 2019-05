Pallanuoto, buona prestazione del "Saffi-Alberti" al torneo di pallanuoto

Seconda edizione del Torneo Scolastico di Pallanuoto magistralmente organizzato dalla società Piscinae di Forlì. Tre gli istituti superiori che si sono contesi l'ambito trofeo 2019: l'Itaer "Baracca", l'Itc "Matteucci" e l'IT "Saffi-Alberti" campione uscente 2018. L'evento, unico nel suo genere, non ha precedenti in Italia in quanto la pallanuoto non rientra, inspiegabilmente, nel programma delle discipline sportive scolastiche. Tuttavia ciò non ha impedito ai tre istituti forlivesi di mettere in campo, anzi in acqua, formazioni di notevole rilievo tecnico: in particolare l'aeronautico che schiera una sorta di "settebello" con giocatori di livello provenienti da diverse regioni; segue ragioneria con una buona formazione di tesserati della Rari Nantes Romagna; infine la nostra rappresentativa composta dalla 4B, squadra vincitrice del nostro campionato d'Istituto 2019, con l'aggiunta dei migliori giocatori delle altre classi partecipanti. Nella partita inaugurale del torneo gli aviatori superano senza problemi i ragionieri con un roboante 12 a 4, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Nella seconda partita i nostri ragazzi affrontano i ragionieri: per entrambe le squadre non ci sono alternative, bisogna vincere! Ne deriva un incontro incerto, a tratti spettacolare, dal risultato altalenante e con i frombolieri dei rispettivi attacchi a bersagliare le porte avversarie. Ma saranno i ragionieri ad avere la meglio con 12 centri a 10. Ultima partita proibitiva per il "Saffi-Alberti" che tenta l'impossibile: primo tempo col "Baracca" sugli scudi che sommerge di gol la nostra difesa con un parziale di 6 a 1. Ma nello sport nulla è scontato e nel secondo tempo vengono schierati i nostri campioni d'istituto della 4B che, senza nessun giocatore tesserato, riescono a bloccare i più titolati avversari con un entusiasmante parziale di 4 a 2, portando il totale ad un più che onorevole 5 a 8. Nella foto la squadra del "Saffi-Alberti" (in alto da sx: Fabiani, Popa, Amici, Scaglioni, Amadori, Angelini, Santandrea, Rosetti; in basso da dx: Montanari, Fornasari, Massi, Merciari, Gasperoni).