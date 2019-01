Pallanuoto campionato regionale, il Waterpolo Forlì cala il tris

Sabato 19 gennaio la prima squadra del Waterpolo Forlì ha conquistato la terza vittoria consecutiva scendendo in vasca contro l’Around Team Cesenatico. Il match si è concluso sul punteggio di 7 a 5 per i forlivesi che agguantano così, e lo fanno con autorità, la vetta della classifica regionale. Reti inviolate sino al termine del primo quarto quando Luca Polezzo entra nel tabellino dei marcatori e accende la partita.

Forlì dunque subito in vantaggio e via libera ad una squadra che rompe gli indugi e supera così una prima fase caratterizzata dalla timidezza. Da quel momento la Waterpolo Forlì ha sempre mantenuto le distanze sugli avversari a cui va dato comunque il merito di crederci fino in fondo. Forse un po’ di leggerezza da parte dei forlivesi che soprattutto nel finale di partita, complice anche la stanchezza e quindi la poca lucidità, sprecano tante palle alle goal. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il primo di febbraio contro il Seven Waterpolo Savignano presso la piscina comunale di Forlì.