Pallanuoto femminile, il Waterpolo Forlì incassa la prima vittoria in trasferta

Buone notizie per la Waterpolo Forlì femminile, nascente squadra forlivese che per il primo anno partecipa ad un campionato nel girone Uisp Emilia - Romagna. Sabato a San Giovanni Persiceto si è disputata la prima partita in trasferta delle ragazze contro CN Persiceto. È stata la prima vittoria di stagione e anche il risultato finale è degno di nota: 11 a 23 in favore della formazione ospite.

Nonostante il divario, il risultato non racconta esattamente la dinamica della partita. Si è trattato infatti di un confronto molto combattuto ma ciò che ha fatto la differenza sulla lunga distanza è stato il gioco di squadra.

Fin dai primi minuti le forlivesi hanno preso il sopravvento della partita dimostrando grinta e tenacia. Il capitano della squadra, Valli Francesca che ha segnato ben 9 volte, è molto orgogliosa del gruppo che si è creato nonostante ci siano ancora lacune da colmare.

Lo stimolo più grande è che le ragazze, così come lo staff tecnico vedono ancora un vasto margine di miglioramento del gruppo. Un plauso particolare va anche a Aspidelli Chiara, colonna portante della squadra, che ha segnato ben 7 volte. Ottima, inoltre, anche le prestazioni di Rossi Elena (4 gol per lei) e di Ragazzini Teresa (portiere della squadra). Anche il mister Tampellini Elia è molto soddisfatto della squadra, ma invita le ragazze a mantenere alta l'attenzione: "Servono ancora dei miglioramenti, soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Detto questo non possiamo non ritenerci soddisfatti del risultato: sicuramente questa sarà la prima di tante vittorie".