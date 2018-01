Pallanuoto, il Waterpolo Forlì c'è e fa il pieno di vittorie con gli under

Due vittorie che scaldano i muscoli in preparazione delle prossime partite. Il Waterpolo Forlì, impegnato nel campionato regionale di pallanuoto organizzato dalla Uisp sabato e domenica, ha disputato due trasferte, a Bologna con gli under 14 e a Copparo con gli under 17. "Ma la vittoria più grande che come società ci impegniamo a raggiungere è quella di creare un ambiente dove i nostri ragazzi possono divertirsi sentendosi, prima che sportivi, squadra - afferma Marco Bandini, referente di Rari Nantes Romagna Water Polo che commenta l'avvio di una nuova stagione in vasca insieme ai ragazzi -. Festeggiamo due vittorie consecutive che caricano di energia, ma dobbiamo ricordarci che la vittoria più grande non è il risultato ma è nell'emozione che si prova praticando lo sport che si ama, e s'è fatto con impegno e dedizione i risultati sono una diretta conseguenza".

"È gioia per me" - prosegue - quando vedo i ragazzi ridere e scherzare dentro il pullman della trasferta, quando sento l'entusiasmo in loro e li vedo in silenzio ascoltare i loro allenatori. Sono contento quando osservo la stretta collaborazione che stiamo creando fra tutti i nostri tecnici, è un capitale umano impagabile. L'elemento di forza della nostra società è investire sui ragazzi, trasmettendo loro energia e conoscenze, accompagnandoli in un percorso di crescita prima umana e poi sportiva. Questo è il potere dello sport una lingua universale che ci permette di comunicare con tutti senza filtri, un ponte tra persone, un punto di contatto fra noi stessi e gli altri". "A prescindere dalle vittorie - conclude Bandini - sono orgoglioso e tutto il nostro staff tecnico a prescindere da quelli che saranno risultati futuri. Sono felice di vedere 100 ragazzi impegnati in uno sport così bello che si chiama pallanuoto nella nostra Forli".