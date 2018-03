Pallanuoto, il Waterpolo Forlì conquista la vittoria contro il Bologna

Venerdì la Waterpolo Forlì, allenata dal tecnico Luca Bonfiglioli, ha affrontato in casa il Bologna nella decima giornata di campionato. Fin da subito la partita è entrata nel vivo nonostante l'evidente differenza d'età e di esperienza fra le due squadre, dati i numerosi elementi giovani della squadra di casa. Al fischio dell'arbitro, Alessandro Stanislav, la partita ha avuto inizio e dopo la conquista della palla il Forlì si è portata subito in vantaggio, vantaggio che è riuscita a mantenere, anche se a fatica per tutto l'incontro, anche grazie alla tripletta di Lorenzo Costa (80) e alla doppietta di Elia Morosi (99). Fra gli altri realizzatori vanno annoverati Riccardo Brancher (99), Matteo Barca (96) e Lorenzo Bedei (00).

"Per merito dei nostri ragazzi e di Chiara Aspidelli, ragazza che ha preso parte alla partita - siega il tecnico - la squadra è riuscita ad incassare una vittoria importantissima". Il risultato finale, fissato a 8 reti per il Forlì contro le sole 6 del Bologna, è il frutto di un ottimo lavoro di squadra e di un'attenzione particolare di Isaia Belletti che con le sue parate è riuscito a scongiurare numerosi assalti. La Waterpolo Forlì conquista così 3 importantissimi punti per la classifica e per il morale della squadra trascinata anche dal grande tifo dei fedelissimi tifosi, che seguono la squadra dovunque credendo sempre nella vittoria e trasmettendo un grande coraggio ai ragazzi.