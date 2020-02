Pallanuoto Under 17, il Waterpolo Forlì perde a testa alta contro l'Acqua Time Cento

La quarta giornata del campionato FIN Under 17 ha visto affrontare la Waterpolo Forlì contro l'Acqua Time Cento. Lo scontro è andato di scena domenica scorsa nella piscina Sterlino di Bologna, campo neutrale che ha obbligato entrambe le squadre ad affrontarsi in un campo a loro non casalingo. Nel primo tempo sono state evidenti le difficoltà della WP Forlì, soprattutto sotto il profilo della difesa, con la squadra avversaria che ha tentato fin da subito di approfittarne provando a mettere il risultato in cassaforte, nel tentativo di rimanere al sicuro da eventuali possibilità di rimonta.

Il risultato parziale di 4-1 concretizza l'intento del Cento che può far riposare i suoi giocatori ed iniziare il secondo tempo con un buon vantaggio. Durante il secondo tempo le squadre iniziano ad accusare qualche colpo causato dalla stanchezza ed il gioco subisce una battuta d’arresto, a scanso di qualche sporadico tentativo offensivo da parte di entrambe le squadre. Il tabellone alla fine del secondo quarto segna il risultato di 6-1. Nel tempo successivo è evidente la crescita mentale dei giocatori di Luca Gennari che compiono meno errori e riescono a contenere la formazione avversaria subendo un solo goal.

Nell'ultimo tempo la squadra di Forlì è sotto di ben sei goal, ma non ha intenzione di demordere e riesce a mettere a segno un goal annullando tutti i tentativi di attacco della squadra di Cento. La partita si conclude 7-2, ma senza l’amaro in bocca e con la consapevolezza di aver affrontato una squadra esperta a testa alta, ed aver acquisito e consolidato l’esperienza necessaria ad affrontare la prossima partita con un pizzico di convinzione in più.

SQUADRA DI CASA: Moretti, Luca (1), Filippini, Facchini, Mainardi (1), Montanari, Baroncini, Gozza, Susinni (1), Versura (2), Pelacchi (2), Ravaioli.

SQUADRA OSPITE: Previcini, Biagi, Onofri, Corvini, Gardini, Crescenzo, Filipelli, Zanzi, Barzanti (2), Assirelli, Pazzi, Pieri

Arbitro: Ponchi Massimo

Spettatori: 30