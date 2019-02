Pallanuoto, il Waterpolo Forlì domina in vasca e cala il poker di vittorie di fila

Venerdì scorso la prima squadra del Waterpolo Forlì ha battuto il Seven Waterpolo Savignano incassando la quarta vittoria consecutiva. Il match si è concluso sul punteggio di 16 a 3 per i padroni di casa che hanno dominato la partita fin dal fischio d’inizio.E’ proprio la costanza ad aver fatto la differenza in questa partita, particolarmente attesa da tutti i ragazzi. A differenza degli incontri disputati in precedenza, infatti, i forlivesi dettano il ritmo dell’incontro fin dal principio, prendendo un considerevole distacco nel primo quarto che si è chiuso sul 5 a 1

Proprio la differenza reti spezza le bracciate di Savignano che non riesce a raddrizzare una partita che i forlivesi, invece, addormentano un po’ e non a caso il secondo quarto è andato in archivio sul parziale di 1 a zero per i padroni di casa. La pausa di metà partita rinvigorisce il Woterpolo Forlì che torna in acqua ben determinata e agguerrita. La preparazione atletica e la superiorità fisica si fanno sentire e Savignano non può fare a meno che assistere ad un vero e proprio bombardamento da parte dei padroni di casa. Forlì in un solo tempo dilaga e mette a segno ben 7 reti contro l’unico acuto dei savignanesi che “forano” la difesa soltanto una volta.

La stanchezza ha il sopravvento nel quarto e ultimo tempo e i padroni di casa si limitano a gestire il vantaggio andando tuttavia in rete altre tre volte e subendo un solo goal. Si arriva così al fischio finale del match con un più che rassicurante vantaggio di 13 punti e con la certezza di non perdere la vetta della classifica generale in coabitazione al momento con la Valmar, prossima avversari in calendario. Il prossimo appuntamento sarà dunque una sfida al vertice che determinerà il primo posto assoluto in campionato. Al momento, infatti la SSD Polisportiva Valmar condivide con Forlì la prima posizione.