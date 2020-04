Pallavolo, la decisione è definitiva: "Conclusi tutti i campionati"

Il Consiglio Federale presieduto da Bruno Cattaneo e riunitosi nella giornata di mercoledì 8 aprile ha preso la decisione di sospendere definitivamente tutti i campionati di volley di ogni serie e categoria, senza l'assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni in tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. È questo l'annuncio ufficiale della Fipav dopo una attenta analisi sulla situazione di emergenza sanitaria che attanaglia il Paese e che rende impossibile concludere tutte le attività legate al mondo della pallavolo. Una scelta difficile ma resa necessaria vista l'attuale impossibilità di determinare se e quando riprendere in sicurezza le attività sportive e che sancisce così la fine della stagione sportiva anche per le nostre realtà forlivesi come la Querzoli S Volley Forlì per gli uomini, la Libertas Bleu Line e la Libertas Volley per le donne , che stavano ben figurando nei rispettivi tornei.

