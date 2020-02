Pallavolo, settore giovanile: la Libertas Volley Forlì U14 prima in campionato

La formazione under14 allenata da Roli Sandro, Santinelli Giorgia e Collini Liam si classifica al primo posto nel proprio campionato e accede alla fase regionale. In mattinata in semifinale si comincia con un netto 3-0 contro Riviera Rimini mentre nella finale del pomeriggio contro Cattolica è ancora un perentorio 3 0 che dà l'accesso alla fase regionale alle ragazze forlivesi. "Un gruppo in continua crescita - commenta coach Sandro Roli - che si allena costantemente con grande impegno, che cerca tutti i giorni di aggiungere valore alla propria crescita personale e che non trascura la cosa più importante per ragazze della loro età, lo studio, infatti tutte hanno buoni rendimenti scolastici. La societa è davvero molto orgogliosa di queste giocatrici e soddisfatta dei risultati ottenuti. Un ringraziamento va fatto a tutti i genitori che non mancano mai nel portare il loro aiuto nelle trasferte e nei continui trasferimenti. La squadra accede quindi alla fase successiva sempre con lo stesso motto: su le mani x la Libertas".