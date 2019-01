Pardolesi a Salotto Blu: "Per il Forlì calcio un passato glorioso e un futuro incerto"

Franco Pardolesi, super tifoso ed ex dirigente, ha dato alle stampe il libro che riconnette la storia della squadra di calcio forlivese che in questo 2019 compie cento anni di vita. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Pardolesi ha tracciato le tappe della lunga avventura sportiva che vide i ragazzi con la la casacca bianco rossa giocare in serie B, sfiorare di nuovo il calcio professionistico ai tempi del vulcanico Ppesidente Bianchi, disputare uns storica partita di coppa Italia contro il Milan.

Fino al fallimento di una quindicina di anni fa che comportò di ripartire dalla terza categoria e alla risalita avvenuta grazie a un gruppo di imprenditori locali. Nel corso della trasmissione che andrà in onda lunedì alle 23 e15, Pardolesi ha prospettato anche le difficoltà attuali: "purtroppo la compagine societaria si è ristretta, fare calcio è molto impegnativo. Occorre potenziare il feeling con la città e aprirsi a nuove iniziative".