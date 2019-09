Serie D, il campionato del Forlì inizia con un pareggio: pirotecnico 2-2 in casa col Franciacorta

Inizia il campionato con un punto per il Forlì calcio, che impatta 2-2 in un pirotecnico incontro disputato contro lo sporting Franciacorta. Partenza fulminea dei bresciani che vanno sul 2 a 0 con le reti di Rossi e Zugno salvo poi subire la riscossa dei galletti che trovano il pareggio grazie alle reti di Bonandi e Minella a pochi minuti dal novantesimo. Pronti-via e lo Sporting Franciacorta si fa subito pericoloso al 2° con Ferri che di testa impegna Baldassarri ad un miracolo; gli ospiti come preannunciato in conferenza da mister Paci, fanno del palleggio la loro arma vincente e di nuovo al 7° scaldano ancora i guantoni di Baldassarri con un altro colpo di testa questa volta di Ruffini.

La risposta dei galletti è timida ed arriva alla mezz'ora con Souare che ben servito da Baldinini, lascia partire un tiro che Arrighi respinge con qualche difficoltà. E' però sempre la compagine bresciana a premere sull'acceleratore e al 40° trovano il primo vantaggio: punizione di Giorgino e sponda in area per Rossi che da pochi passi fa 0 a 1.

Con il Forlì in netta difficoltà sul settore sinistro, nella ripresa Paci opta subito per un doppio cambio inserendo Galanti e Pastorelli per Marzocchi e Gkertos entrambi in confusione e l'effetto desiderato si vede subito col Forlì che già al 47° va vicinissimo alla rete con Minella che per un soffio non arriva su un cross di Favo. Questa volta seppur a corrente alternata, è il Forlì a spingere in avanti con la formazione bresciana rintanata nella propria area e al 58° ancora Minella ha sul destro una buona opportunità ma il suo tiro è debole e centrale. Col Forlì sbilanciato in avanti, lo Sporting Franciacorta, alla prima manovra ordinata della ripresa trova il raddoppio con Zugno che al 78° ben servito dall'ex ed applaudito Bardelloni, sigla quello che sembrava il definitivo 0 a 2.

I galletti però non ci stanno e nel giro di dieci minuti rimontano un risultato che sembrava ormai acquisito; é Bonandi, fino a quel momento abulico e fuori dal gioco a trovare prima la via del goal all'81° su assist di Ballardini e poi sembre Bonandi a illuminare con una grande giocata Minella, che all'89° pareggia i conti per il 2 a 2. In pieno recupero un Forlì galvanizzato cerca anche di vincerla ma questa volta due prodigiosi interventi di Arrighi su Minella e Pacchioni, appena entrato nella ripresa, negano al Forlì quello che sarebbe stato un esordio da ricordare.