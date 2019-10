Partite spettacolari e tirate, due giornate intense di hockey in line

Due intense giornate di hockey in line al pattinodromo coperto di via Ribolle. Con il patrocinio del Comune di Forlì e la collaborazione tecnica di Libertas hockey Forlì Wild Cats Vicenza, Pattinatori Sanbenedettesi, PIKE Cittadella, VINTAGE GHOST Padova e KEMARIN HiL si sono svolte 10 partite tirate e belle dal punto di vista spettacolare con un sano agonismo, ben dirette con classifica finale in bilico fino alla ultima partita.

Pattinatori Sanbenedettesi e VINTAGE GhOST Padova a pari punti all'ultima partita che è stata altamente spettacolare e con risultato sempre in bilico che ha visto la vittoria per 3-1 dei Pattinatori S.Benedettesi. La clssifica finale vede PattinatoiriSabenedettsi primi, seguono VINTAGE PADOVA, PIKE Cittadella, WILD CATS Vicenza e KEMARIN HiL. Miglior giocatore è stato Andrea Funari (Patt.Sanbenedettesi) miglior portiere Riccardo Guidotti (patt.Sanbenedettesi) miglior realizzatore Marco Zulian (PIKE Cittadella)