Priorità alla laurea specialistica: Patricia Kulcsar saluta l'Aics Forlì

Finisce l’avventura di Patricia Kulcsar nell’Aics Forlì, la giocatrice ungherese difatti lascerà a breve l’Italia per prendere parte al progetto Erasmus raggiungendo il Belgio. Una grandissima perdita per le ragazze di coach Montuschi sia sotto l’aspetto tecnico che umano, anche perché al suo ritorno in Italia la ragazza lascerà Forlì per intreprendere gli studi per ottenere una laurea specialistica. Queste le parole del coach Marco Montuschi: "Sono veramente dispiaciuto della partenza di Patricia, ragazza di una serietà e di una abnegazione alla causa meritevole di segnalazione". "Non saranno solo sue indiscutibili qualità tecniche a mancarci ,ma soprattutto il suo valore come persona, le auguriamo ovviamente il meglio in questa nuova esperienza - gli fa eco il presidente Gabriele Ghetti -. Una ragazza veramente indiscutibile sotto ogni aspetto che ci mancherà tantissimo, non posso che dirle grazie per quanto ha fatto per la nostra squadra e spero vivamente che tragga il meglio da questa importante esperienza".

Splendide le parole del capitano Veronica Cedrini dedicate alla compagna in partenza :” Pat, Patricia, Patrizia, my little pony , la chiamavamo in mille modi e ogni volta rispondeva, una persona fantastica, taciturna e riservata, ma con dentro una carica pazzesca. Da capitano di questa squadra posso dire che sarà una grossa perdita in quanto in primis è una persona umanamente fantastica e secondo perchè ci stava dando un contributo in campo notevolissimo, si è sempre messa a disposizione della squadra, cambiando in questi due anni tre ruoli, 3-4-5 ma sempre senza una parola fuori posto e pronta a fare del suo meglio. La cosa più brutta è che non si tratta di un arrivederci ma proprio di un addio ed è questo che ancora di più dispiace quando perché nell’ arco della vita quando si incontrano persone così si vorrebbero sempre avere nel proprio quotidiano. Le auguro il meglio, perchè merita il meglio! Ciao my little pony... continua a correre proprio come in campo!”.

In chiusura il direttore sportivo Cristiano Baccini manda il suo saluto con una chiosa sul mercato che terminerà a fine febbraio :“Innanzitutto ci tengo a ringraziare Pat per la professionalità umana e sportiva con cui si è messa a disposizione della squadra durante tutto l’arco della stagione e nelle stagioni passate, con lei perdiamo molto sotto tutti gli aspetti, le auguro veramente il meglio per questa fantastica avventura che andrà ad affrontare che l’arricchirà ancor di più a livello umano. L’Aics Forlì sarà sempre casa sua e nonostante Forlì non sia nel suo futuro, se e quando vorrà con noi avrà sempre un posto in squadra. Per quel che riguarda esclusivamente il progetto tecnico non interverremo sul mercato in quanto crediamo fermamente nelle ragazze a nostra disposizione ed avremo in più occasione magari di inserire maggiormente qualche giovane del nostro vivaio in rotazione con la prima squadra. Ovviamente di fronte alla giusta occasione non rimarremo a guardare, ma la nostra intenzione è quella di continuare così".