Pattinaggio, all'Unieuro Arena la 22esima edizione del Trofeo "Mariele Ventre"

Sarà Forlì a ospitare la 22esima edizione del Trofeo “Mariele Ventre”, uno dei maggiori eventi di pattinaggio a rotelle a livello nazionale, che colorerà l’Unieuro Arena – «Pala Achille Galassi» sabato, a partire dalle 15, nel ricordo di Mariele Ventre, l’indimenticabile fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna. Sono 17 i gruppi di pattinaggio iscritti (ai quali, per il terzo anno consecutivo, si uniranno 3 gruppi di ginnastica) - provenienti dall’Emilia-Romagna, dalla Lombardia, dalle Marche, dal Veneto, e dall’Abruzzo - che si esibiranno sulle note delle canzoni celebri dello Zecchino d’Oro e delle colonne sonore dei film di Walt Disney per coinvolgere il pubblico e tutti i bambini presenti sugli spalti.

Non solo le scuole di pattinaggio, però, ma anche tantissimi volontari che renderanno possibile la manifestazione nata nel 1996 da un’idea di Lidia Basso De Biase, giornalista, grande amica di Mariele, e di Raffaele Nacarlo, attuale Responsabile Nazionale della Struttura Pattinaggio UISP, e sostenuta da tutto il movimento rotellistico UISP con la Fondazione Mariele Ventre e con l’Antoniano di Bologna. La storica coppia composta da Guido Mandreoli (ex campione di pattinaggio e autore di uno dei successi dello Zecchino d’Oro, “Il maggiolino Cicciaboccia”) e Valter Brugiolo (interprete della canzone vincitrice del 9° Zecchino d’Oro «Popoff») condurrà la kermesse, che sarà ricca di sorprese e di ospiti d’eccezione: Franco Fasano, cantante e autore di successi di fama internazionale, vincitore, con le sue canzoni, di numerose edizioni dello Zecchino d’Oro; Gabriele "Mago Gentile", prestigiatore e illusionista, intrattenitore, personaggio tra i più amati di Rai Gulp e Rai Yo Yo, ospite di programmi televisivi tra i più seguiti dai ragazzi (tra cui lo Zecchino d’Oro), sulle reti Rai, Mediaset e Sky; il Coro «Le Verdi Note dell’Antoniano» e la piccola Sara Calamelli, interprete della canzone vincitrice del 60esimo Zecchino d’Oro «Una parola magica».

La giuria che avrà il compito di assegnare il Trofeo Mariele Ventre, opera dell’artista Antonio Giacometti, sarà composta da una rappresentanza degli alunni di scuola primaria degli istituti scolastici di Forlì, dagli allievi del Corso Junior dell’Associazione per la Cultura e la Danza «8cento» di Bologna. e dal Coro "Le Verdi Note dell’Antoniano", che assegnerà il Premio Speciale "C’è bisogno di una squadra". Non mancherà neppure l’appuntamento con la seconda edizione del Premio "Gina Basso" Sport e lettura per giovani atleti studiosi, istituito lo scorso anno dalla Famiglia Basso De Biase e dal Comitato Organizzatore del Trofeo per ricordare la nota giornalista e scrittrice e la sua opera a sostegno degli eventi che coniugano cultura, sport e musica alla solidarietà. Da qui, la scelta di inserire il premio nell’ambito del Trofeo Mariele Ventre, di cui la Basso – grande amica di Mariele, come la sorella Lidia – era madrina. Il riconoscimento sarà assegnato ai giovani atleti meritevoli di saper coniugare l’attività sportiva con un buon rendimento scolastico.

Come nelle precedenti edizioni, la manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna, del Coni Comitato Regionale Emilia-Romagna, de "Il Resto del Carlino" e della Rai Emilia-Romagna, sarà finalizzata al sostegno dei progetti di solidarietà promossi dalla Fondazione Mariele Ventre, da Antoniano Onlus e dalla Uisp. Biglietto unico a 10 euro e ingresso libero per tutti bambini under 10.