Pattinaggio artistico a rotelle, splendido bronzo di Anna Remondini ai Campionati Mondiali

E' una grandissima Anna Remondini quella che è scesa in pista martedì sera ai Campionati Mondiali 2019 di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Club Sant Jordi di

Barcellona (Spagna). Anna ha fatto sua la medaglia di bronzo in una competizione ad altissimo livello tecnico con grandi campionesse che si sono giocate il podio fino alla fine, confermando il terzo posto di lunedì nella style dance con un punteggio totale delle due prove di 111,41. Nelle stesse giornate a poche ore di distanza scendevano in pista Alice Balzani (Forlì Roller) e Samuele Salvatore (Rotellistica Casteldariese) nelle coppie danza junior.

La coppia,campioni italiani in carica, al loro debutto a un campionato mondiale porta a casa un ottimo quarto posto con un totale dopo le due prove di 73,14,facendo ben sperare per il futuro ,visto

che pattinano insieme da solo 10 mesi. Ora gli occhi sono tutti puntati a sabato e domenica, dove dopo il successo nel singolo Remondini in coppia con Daniel Morandin (Rollclub Padova) affronteranno le due prove cercando il terzo titolo mondiale consecutivo nella coppia danza.