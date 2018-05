Pattinaggio, Eva Schiumarini porta la Forlì Roller sul gradino più alto del podio

Un'ottima domenica per la Asd Forlì Roller alla nona Rassegna regionale Aics che si è svolta nella città di Bondeno. Nella categoria “Junior Aics G.5” ha conquistato la medaglia d’oro Eva Schiumarini, mentre Giulia Cupka ha chiuso al quinto posto e Chiara Fabbri decima su quindici atlete in competizione. Podio anche nella categoria "Junior Aics G.6”con Aurora Coveri, che ha guadagnato il terzo posto, e Giorgia Baldassari che si è classificata al quinto posto su nove atlete in gara. Nella categoria “Giovanile Master” al dodicesimo posto si è piazzata Sara Merli, mentre al quattordicesimo Giulia Prati e diciottesimo Elena Rosetti su ventisei atlete in pista.