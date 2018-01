Pattinaggio, il Forlì Roller all’International Skate Awards 2018

Questo weekend, al Nelson Mandela Forum di Firenze, si sta svolgendo l’International Skate Awards 2018, una kermesse con i migliori pattinatori al mondo, in attività e non. Come antipasto all’esibizione dei big, nel pomeriggio di sabato si è svolta la competizione riservata ai gruppi show, a cui ha preso parte anche la società forlivese Asd Forlì Roller con ben tre gruppi in tre distinte categorie.

Capitanati da Anna Remondini (Campionessa Mondiale 2017 nella specialità Coppia Danza e invitata anch’essa ad esibirsi durante l’evento corrente), i tre gruppi hanno portato a casa notevoli risultati. Il primo posto viene assegnato al gruppo Quartetto Divisione Nazionale, che mette in scena “Goodbye England’s Rose”, un tributo a Lady Diana; il secondo posto nella categoria Piccolo Gruppo Divisione Nazionale con “The Bollywood Show”; quarto posto nella categoria Gruppo Show Jeunesse con “Cosa bolle in vasca?”. La Remondini, oltre a essere un’eccellente atleta, si conferma anche ottima allenatrice, riuscendo a imporre nella competizione con team provenienti da tutta la penisola le giovani atlete romagnole. La manifestazione si conclude domenica pomeriggio dopo il musical sui pattini “Soffio di Cotone”, ormai tradizionale chiusura dell’evento rotellistico.