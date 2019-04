Pattinaggio, il forlivese Kevin Massa indossa la maglia azzurra al Trofeo Internazionale di Geisinger

Forlì Roller si colora di azzurro. Kevin Massa (14 anni) atleta di Forlì Roller corsa, dopo i positivi risultati ai campionati italiani indoor ribaditi domenica scorsa a Bologna Trofeo Bononia Fini Sport (420 partecipanti internazionale), è stato convocato (nel prossimo fine settimana) per indossare la maglia azzurra al Trofeo Internazionale di Geisinger (Germania) vero campionato europeo primaverile del pattinaggio corsa. Dopo Ylenia Zanotti e Sara Bruschi un altro forlivese è pronto per rinverdire le gesta del mitico Federico Guardigli. Intanto il Forlì Roller artistico è in pieno allenamento per ribadire ai Campionati europei Gruppi Spettacolo (reggio Emilia 2-3-4-5 maggio) il positivo risultato dei Campionati Italiani di Firenze