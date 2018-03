Pattinaggio, impegno su tre fronti: weekend intenso di competizioni per la ForlìRoller

Weekend intenso di competizioni per la ForlìRoller, impegnata su tre fronti: a Conegliano Veneto dove si è svolto il campionato italiano gruppi spettacolo di pattinaggio artistico su rotelle; a Piacenza con il campionato regionale Fisr; e a Bologna con il campionato regionale Formula. A Conegliano, al Pala Zoppas, la società era presente con quattro gruppi: Quartetto divisione Nazionale, Gruppo Jeunesse, Piccolo Gruppo divisione Nazionale e il Quartetto, i primi tre allenati da Anna Remondini e Chiara Legnani, e l’ultimo da Monica Pironi.

Il Quartetto divisione Nazionale con "Goodbye England's Rose" composto da Alice Balzani, Ania Balzani, Bianca Cogliandro e Desiree Bellino,si è aggiudicato il nono posto su ventiquattro gruppi in competizione,con un'ottima prestazione. Il Piccolo Gruppo divisione Nazionale con "The Bollywood Show"composto da Aurora Coveri, Alice Balzani, Bianca Cogliandro, Michela Donati, Ania Balzani, Desiree Bellino, Mila Tassani, Ilaria Rinaldi, Elisa Mariani, Alice Zocca e Laura Bergamini, ispirato al cinema popolare indiano,si e’ piazzato ottavo su ventidue gruppi in gara.

Il Gruppo Jeunesse,gruppo di nuova formazione, al suo esordio al campionato con “Cosa bolle in vasca?” si è aggiudicato il ventunesimo posto. Sabato è stato il turno del Quartetto che ha regalato uno spettacolo emozionante con “Ali nel silenzio”il gruppo composto dalle senior della società Clara Lazzari, Martina Buccioli, Valentina Volpi e Monica Orlati e allenato da Monica Pironi si è classificato nono su venticinque in pista. A Piacenza, sabato pomeriggio è stato il turno del Campionato Regionale Esercizi Obbligatori Categoria Esordienti Regionali "B" piazzando tre atlete nelle prime 15 posizioni, domenica invece è toccato alla categoria Esordienti Regionali "B" con il libero,con solo una atleta in gara che si è classificata al 20° posto.

A Bologna sabato e’ scesa in pista la formula F1D 2010 con tre atlete al loro debutto a un regionale,al 27° posto si è classificata Cecilia Rinaldo al 34° posto Chiara Pasini e al 38° posto Elisa Abraham. Domenica mattina è toccata alla formula F2B con Anna Vianello classificatasi al 21° posto a seguire la formula F2A con tutte e tre le atlete partecipanti piazzatesi nella metà alta della classifica,10° posto per Lucia Penni Malaguti,16° posto per Caterina Schiumarini e a seguire Rosella D’Ambrosio .