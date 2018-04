Pattinaggio, pioggia di titoli per la Forlì Roller nella prova regionale Aics di Misano

Bella soddisfazione per la Forlì Roller nella specialità solo dance, alla Rassegna Regionale Aics di Misano Adriatico svoltasi lo scorso fine settimana. Ad inagurare la competizione sabato pomeriggio sono state le giovanissime della società categoria Esordienti classe 2007/08, con le quattro atlete che hanno conquistato i primi quattro posti della classifica al loro primo campionato regionale. Al quarto posto si è classificata Caterina Schiumarini ,al terzo Rossella D'Ambrosio e medaglia d'argento per Lucia Penni Malaguti. Il titolo di campionessa regionale è andato a Nicole Balzani.

È stato poi il turno delle veterane,per loro le prove erano due,la prima con le danze obbligatorie e la seconda,la domenica mattina con la specialità libero, la somma delle due prove decretava la classifica. Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta il loro grande valore in pista, conquistando il podio in tutte le categorie. Per la categoria Allievi si è laureata campionessa regionale Giada Amoroso, mentre Giulia Fabbri si è piazzata quarta. Nella categoria Jeunesse ha conquistato il titolo Alice Balzani, mentre nella categoria Juniores il titolo regionale è andato a Desiree Bellino. Infine nella categoria Senior si è laureata campionessa regionale Bianca Coliandro e vice campionessa Ania Balzani.