Pattinaggio, quattro atlete forlivesi qualificate per il Campionato Italiano

Al PalaMadiba di Modena, hanno avuto luogo martedì le prime gare regionali specialità “Solo Dance” per l’Emilia-Romagna della stagione. Per l’Asd Forlì Roller erano in gara nella categoria Juniores femminile Desiree Bellino classificatasi alsettimo posto con 97.800 punti; per la categoria Seniores femminile, Anna Remondini, campionessa del mondo in carica, arrivata sulla cima del podio all’unanimità dei giudici con 136.750 punti, Bianca Cogliandro al suo esordio nella categoria, al terzo posto con 114.900 punti e Ania Balzani all'ottavo posto con 99.650 punti.

Mentre nel weekend precedente, sempre a Modena, si sono svolte le gare regionali specialità “Solo Dance” per le categorie Esordienti, Allievi, Cadetti e Jeunesse Internazionale. Le atlete forlivesi entrate in pista sono state: per la categoria Allievi, Giada Amoroso arrivata al 9°posto con 72.50 punti e Giulia Fabbri al 24°posto con 60.80 punti; per la categoria Jeunesse Alice Balzani al 5° con 84.30 punti. Al momento le qualificate al Campionato Italiano sono Remondini, Cogliandro, Alice Balzani e Amoroso.