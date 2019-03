Le atlete del Forlì Roller conquistano l’accesso ai Campionati Europei di Reggio Emilia

Quattro giornate intense al Palasport Mandela Forum di Firenze, dove lo scorso weekend si sono svolti i Campionati Italiani di Pattinaggio Spettacolo e di Pattinaggio Sincronizzato. Il grande evento tricolore ha visto in scena circa 3.000 atleti provenienti da tutt’Italia e un pubblico, nelle quattro giornate di gara, di oltre 10mila spettatori. In pista per la Forlì Roller il Quartetto,formato dalle atlete Martina Buccioli, Clara Lazzari, Monica Orlati e Valentina Volpi ,coreografato da Anna Remondini e allenato da Monica Pironi e il "Piccolo Gruppo", coreografato da Alessandro Spigai e allenato da Chiara Legnani,composto da Anna Remondini, Alice Balzani, Ania Balzani, Desiree Bellino, Martina Buccioli, Michela Donati, Erica Guidi, Clara Lazzari, Monica Orlati, Elisabetta Tocchi, Valentina Volpi e Viola D’Antoni,quest'ultima facente parte della polisportiva Orizon Casteldebole.

Il "Piccolo Gruppo" della Forlì Roller, primo anno in questa categoria, è stato capace di conquistare un bel quarto posto con il disco “Quella che ero una volta” e il punteggio di 87,10 in una gara di alta

competitività e di grande spettacolo contesa fino all’ultimo. Il quartetto ha ottenuto l’undicesimo posto con il loro nuovo disco “Onde di vita” e un punteggio di 73,50. I risultati raggiunti sono veramente meritati, dopo tanti sacrifici e un intenso lavoro durato diversi mesi. Ancora una volta le atlete forlivesi hanno regalato vero spettacolo e grandissime emozioni, portando una performance di ottimo livello ma soprattutto, aggiudicandosi l’accesso ai Campionati Europei di Reggio Emilia, che si terranno dal 2 al 4 maggio. Una soddisfazione immensa per tutta l’associazione, che vede i propri atleti sempre più spesso in evidenza per risultati e impegno.