Per i Marghe Allstar una nuova avventura: il campionato di Promozione

Nuovi progetti in cantiere per i Marghe Allstar. Grazie ad una colalborazione con Artusiana Basket Forlimpopoli, si cimenteranno nel campionato di Promozione. "Non si nasconde un pò di emozione e tanta curiosità - viene rimarcato su un post pubblicato su Facebook -, ma affronteremo il tutto con lo stesso spirtio con cui siamo giunti fino a qui e coadiuvati dall'esperienza dell'ABF (è dal 1964 che è regolarmente iscritta a campionati federali). Sicuramente c'è da divertirsi". Non sparirà la squadra dei "meno giovani": il vecchio gruppo con i Fluidifikas continuerà a scheggiare i ferri dei campionati amatoriali.