Per il Monday Night di lunedì due idoli del basket forlivese: Niccolai e Attruia

Una puntata speciale di #MondayNight: lunedì 15 giugno alle ore 21.00, ospiti sulla pagina Facebook della Pallacanestro Forlì ci saranno Andrea Niccolai e Stefano Attruia. Con loro, a distanza di venticinque anni, si farà un tuffo nel passato per tornare a vivere le emozioni legate alla storica promozione in Serie A del 1995.

"Come sempre, risponderemo a tutte le domande che i tifosi ci manderanno durante la diretta, e anche a tutte le curiosità che potete già mandare all’indirizzo comunicazione@pallacanestroforli2015.it" si legge in una nota della società



