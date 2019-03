Per la BleuLine Libertas Volley Forlì pratica archiviata contro l'ultima della classe

Pronostico pienamente rispettato per la Bleuline volley Forlì che piega per tre a zero la V.Calerno S.Ilario, cenerentola del campionato ancora senza punti in classifica. Un'oretta scarsa di gioco contro le giovanissime e volenterose reggiane, formazione composta interamente da atlete classe 2001, 2002 e 2003 capace però di togliersi la soddisfazione di tenere anche la testa avanti ad inizio primo set. Il

resto è un allenamento per le forlivesi, con coach Delgado che ruota tutte le giocatrici a disposizione distribuendo minutaggio a tutte le sue ragazze.

Una sorta di allenamento all'alba di una settimana che porta al match di domenica prossima a casa della capolista Clai Imola, in una partita difficilissima dove però Balducci e compagne dovranno cercare comunque di fare punti. Alla luce di quanto successo in questo turno, con Cremona di lascia un punto alla Fruvit Rovigo e la Riviera Rimini che continua a vincere, ecco delinearsi una classifica che vede Bleuline ed Esperia Cremona appaiate a quota 44 e la Riviera Rimini subito attaccata a quota 43. Decisamente interessante la prossima giornata, con le prime quattro impegnate in un doppio scontro tra loro: si inizia sabato, con la Riviera Rimini che ospiterà l'Esperia Cremona, poi domenica lo scontro a Imola tra Clai e Bleuline.