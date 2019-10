Per la forlivese Athena Cipolla miglior tempo di sempre nel Trofeo delle Province

Domenica si è svolta a Parma la 15esima edizione del Trofeo delle Province, manifestazione per under 16 che prevede una serie di gare per le categorie ragazzi e cadetti a cui prendono parte i migliori atleti delle nove province emiliano-romagnole, con il tempo di 3.03.99 Athena Cipolla ha vinto l'oro nei 1.000 metri con record della manifestazione, segnando anche il miglior tempo fra quelli realizzati nelle precedenti edizioni del Trofeo delle Province per la categoria ragazze.

Ancora Forlì conquista l'argento con Dario Collura nei 60 metri ragazzi con 8.33, e il bronzo con Giada Donati nei 60 metri ragazze con 8.68, Daniele D'Acapito nel salto in alto cadetti con 1.75 e Paolo Bolognesinel salto in lungo ragazzi con 5.01. Ottimi piazzamenti anche per Luca Berardozzi, al 5° posto nei 1.000 metri ragazzi con 3.04.08, Luca Marsicovetere, 7° posizione con 39.88 negli 80 metri, Maddalena Petrini , in 7° posizione, nei 300 metri cadette con 46.46, Linda Boattini , 8° negli 80 metri ostacoli con 14.69, Letizia Turoni , 9° nel lancio del peso cadette con 6.39, e Edoardo Castiglione 10° con 2.54.84 nei 1.000 metri cadetti.