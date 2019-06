Piazza Saffi si trasforma in un playground: torna il Marghe All Star con le stelle del basket

Da Toto Forray a Davide Bonacini, da Marco Carrareto a Simone Pierich. Sono solo alcuni dei protagonisti della decima edizione del Torneo Marghe All Star, in programma in Piazza Saffi dal 19 al 26 giugno. La manifestazione, in memoria di Matteo Margheritini, vedrà l’intero ricavato delle iscrizioni all'Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo. Mercoledì alle 21 ci sarà l’All Star Game, con i migliori giocatori del panorama cittadino, che vedrà da una parte i "bianchi" allenati da coach Alessandro Paxson Tumidei affrontare i "neri" guidati da coach Gigi Garelli.

La squadra bianca è composta da Stefano de Fanti, Andrea Porcellini, Riccardo Ravaioli, Matteo Caroli, Arti Benjamin Russu, Franco Flan, Marco Carraretto, Simone Ciccio Ravaioli, Alessandro Visconte Cobram Moschini ed Edoardo Arpaia; mentre la squadra nera da Toto Forray, Matteo Frassineti, Simone Pierich, Emiliano Solfrizzi, Enrico Solfrizzi, Enrico Rossi, Luca Agatensi, Gabriele Rossi, James Cortini, Gian Marco Piazza e Manuele Rieschi.

Sono sedici le squadre che hanno sposato il torneo (diviso in quattro gironi) e per questo motivo dieci incontri della fase di qualificazione si disputeranno al playground di Forlimpopoli. La prima classificata di ogni girone accede alla semifinale. Iscritte nelle squadre anche diverse donne. La prima sfida si disputerà alle 18.30 all'ombra di San Mercuriale, la seconda alle 19.45. Giovedì il programma Basketball Stars Camp, con l'attività nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 18 in Piazza Saffi. Quindi spazio ai giovani con coach Tumidei, Richard Lelli, Matteo Frassineti e Simone Pierich. Dalle 18.30 in avanti il via alle partite, suddivise sui campi di Forlì e Forlimpopoli.

Dopo la sosta nel weekend, lunedì sono previste le ultime partite dei gironi, mentre martedì spazio al basket in carrozzella con un triangolare. Alle 20.30 circa ci saranno le semifinali. Mercoledì 26 giugno ultima giornata con la gara delle stelle dei più giovani, la sfida del tiro da tre punti e alle 21 la finalissima. "La novità è una lotteria con tanti premi dalle società di tutt'Italia, con il ricavato che sarà devoluto in beneficienza al basket in carrozzina e dare la possibilità ad un grande tifoso, Andrea, di acquistare un'auto e seguire la sua squadra del cuore anche in trasferta - spiega Pierich -. Dare questa possibilità è una gran cosa". Durante le serate dei Mercoledì sarà possibile in uno stand Admo gli aspiranti donatori di midollo osseo potranno effettuare il prelievo salivare .

