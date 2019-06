Unieuro, Marini continuerà ad illuminare il Palafiera: "Dell’Agnello ha le idee chiare. Sono contento"

Pierpaolo Marini continuerà ad illuminare le domeniche del Palafiera. La guardia rosetana, 26 anni a ottobre, vestirà la canotta biancorossa anche nella prossima stagione come da contratto. Lo aveva preannunciato coach Sandro Dell’Agnello già nella sua prima uscita pubblica: "Marini? Mi piace. Molto". Del resto per buona parte della scorsa stagione è stato il giocatore italiano più apprezzato del girone Est. Ambizioso, audace, giovane e talentuoso come pochi altri: 14.5 di media (high a Verona con 34 punti), 5.6 rimbalzi, 3 assist e percentuali importanti (36% da 3, 46% da 2) impreziosite da varie prestazioni dominanti.

"Sono molto contento di essere rimasto e ringrazio la società per aver puntato nuovamente su di me - spiega Marini -. Nei giorni scorsi ho parlato con coach Dell’Agnello, è stato molto disponibile e ha già le idee ben chiare. Non vedo l’ora di iniziare, voglio fare meglio dell’anno scorso a livello di risultati di squadra: lavorerò molto quest’estate per arrivare pronto e carico alla nuova stagione".

Commenta il general manager Renato Pasquali: "Credo sia una scelta vantaggiosa per entrambe le parti per continuare quel percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Pierpaolo è un giocatore importante per la nostra società e confidiamo in un suo consolidamento anche per la prossima stagione. Pier avrà un’estate davanti durante la quale potrà migliorare i suoi punti deboli, soprattutto sotto l’aspetto fisico in palestra col preparatore".