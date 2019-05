Unieuro, il futuro di Marini è un rebus: "Devo ancora prendere una decisione"

Durante la cena di fine anno della Pallacanestro Forlì 2.015, ForlìToday ha scambiato qualche battuta anche Pierpaolo Marini. La rivelazione della stagione 2018-2019 ha colto l’occasione per esprimere l’amarezza per gara 5 dei playoff contro Rieti, dove i biancorossi "non si sono proprio presentati". Il futuro è ancora un rebus: la società reputa fondamentale Marini, che però non ha ancora preso una decisione.

Pierpaolo, ti senti soddisfatto la tua stagione personale?

“Mah, soddisfatto direi non del tutto: ho avuto una stagione un po’ travagliata tra infortuni, influenze e quant’altro. Al 100% nella seconda parte del campionato non sono mai stato, potevo fare di più”.

Hai qualche rimpianto?

“Rimpianto no, tutto sommato è andata piuttosto bene, tolte queste cose diciamo che poteva andare meglio, però non ci lamentiamo”.

Cosa pensi vi sia mancato per battere Rieti e qualificarvi al turno successivo?

“Di sicuro in gara 5 non ci siamo proprio presentati, perché prendere 30 punti in una gara decisiva per il passaggio del turno sicuramente non ci sta. Non abbiamo avuto l’atteggiamento delle altre quattro partite, peccato perché sia in gara 1 dove abbiamo perso all’ultimo tiro, sia nelle nostre due gare in casa abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Peccato per gara 5, non siamo mai scesi in partita”

La società vorrebbe puntare forte su di te anche il prossimo anno, nel tuo contratto però è presente un “escape”, Pasquali ha dichiarato di non conoscere le tue intenzioni. Cos’hai da dire a riguardo?

“Sinceramente ancora non ci ho pensato, però mi fa piacere che la società voglia ripartire e punti su di me… vedremo. Non ti so dire entro quando prenderò una decisione”.

Sei d’accordo con la decisione presa dalla società di esonerare Nicola?

“Io non sono nessuno per giudicare le scelte della società, personalmente mi sono trovato molto bene con lui, bravo allenatore e grandissima persona nel consigliare”.