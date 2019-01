La decide Cascione in pieno recupero: il Forlì trova i tre punti contro il Pineto

Il Forlì fa il colpaccio nella tana di un fortissimo Pineto e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Protti non cambia più di tanto dopo il modesto pareggio contro la Savignanese, confermando Aglietti in porta e la linea difensiva guidata da Ferrario e Brunetti, in regia Cascione supportato da due innesti freschi come Mazzotti e Cenci e in attacco Graziani sostituisce Del Sante. La partenza è buona per i biancorossi che si costruiscono cinque buone occasioni senza però trovare il vantaggio. Vantaggio invece che arriva alla mezz'ora con Di Rocco che alla prima occasione porta in avanti il Pineto.

Il Forlì però è un lontano parente rispetto a quello visto domenica scorsa e nonostante una ripresa più equilibrata prima Ambrosini al minuto 65' su punizione, poi Cascione dal dischetto al minuto 93', in pieno recupero, ribaltano il risultato in favore dei romagnoli firmando il blitz. Punti pesantissimi in chiave salvezza che spingono il Forlì appena fuori dalla zona playout ma con un altro scontro diretto all'orizzonte, domenica 20 allo stadio "Morgagni". Il prossimo turno infatti vedrà di scena in viale Roma un Campobasso completamente rivoluzionato e vittorioso anch'esso oggi contro il Santarcangelo.