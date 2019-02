Al Galliano Park moto elettriche ed un ospite d'eccezione: il veterano Roberto Rolfo

La pista del Galliano Park è stata teatro della prima uscita del Team Green Speed del team manager castellano Simone Steffanini. L'appuntamento si è svolto sabato scorso. Il tracciato che sorge lungo la via libera sabato scorso ha ospitato anche le prove delle moto elettriche del nuovo progetto di Loris Reggiani. Insieme al già annunciato pilota modenese Simone Saltarelli, che quest'anno si divide fra il Civ National 600 e la Pirelli Cup, ci sono altri due nomi al seguito del team verde bolognese: il giovane Marcello Vincenzi, modenese, che si dice "molto contento del primo ingaggio professionistico" ed ha "tanta voglia di dimostrare chi è ma anche crescere".

Chiude la rosa il campione Roberto Rolfo, che ha già lavorato in passato con il team di Steffanini con successo. Rolfo, "contentissimo della nuova collaborazione che si ripete dopo anni di conoscenza personale e professionale", sarà in pista "in salita" per la tappa bolognese di Monzuno del Civs, il campionato nazionale in salita. Dopo il divertimento puro sulla pista forlivese, ora il team entra in modalità lavoro, con i primi test prossimamente in pista: "Sono molto soddisfatto del lavoro sui tre piloti, due giovani promettenti su cui puntare come nella migliore tradizione del Team Green Speed, e un campione che ci farà divertire e crescere".