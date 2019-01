Più carbone che dolci nella calza della Bleuline volley Forlì sconfitta sabato per 3 a 1 a Rimini dalla Riviera volley. Inizia quindo male l'anno di Valpiani e compagnia, con una sconfitta meritata maturata al termine di una prova decisamente sottotono delle forlivesi. Rimini, guidata dall'ex di turno Valentina Macchi, vince con assoluto merito un match spesso all'insegna dell'equilibrio, con le padrone di casa più brave a trovare quel guizzo vincente per portare a casa l'intera posta in palio.

La Bleuline si trova così a leccarsi le ferite dopo una sconfitta preoccupante soprattutto per un atteggiamento troppo leggero in una partita molto importante ai fini della classifica. Qualche iniziativa di Bernabè e qualche isolato sprazzo di Rossi e Valpiani, troppo poco per avere la meglio su una Riviera Rimini assolutamente più decisa e determinata. Ora, con la Clai nuovamente vittoriosa e portatasi a più sei sulle forlivesi, urge guardarsi alle spalle, con Cremona salita fino a meno uno dalle forlivesi e la stessa Riviera Rimini ora a soli due punti di distacco dalle ragazze di Delgado.

Sabato si torna al Ginnasio sportivo, con un'altro match da prendere assolutamente con le pinze: arriva infatti la neopromossa Rubierese, attualmente al quinto posto in classifica a cinque punti di distanza dalla Bleuline. Un appuntamento assolutamente da non fallire per ritrovare al più presto la vittoria e respingere gli assalti dalle immediate inseguitrici.

EMANUEL RIVIERA RIMINI - BLEULINE LIB.FORLI' 3-1 (25-20 20-25 25-18 31-29)

Rossi 18

Balducci 7

Valpiani 13

Bernabè 20

Raggi 2

Gardini 7

Morelli libero

Grillini 9

Gemignani libero 2

Stradaioli 0

Bettini 0

Laghi n.e.

All. Delgado

Ass.te allenatore Ponticelli