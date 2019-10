I ragazzi delle medie si sfidano sulla pista rossa: Giada e Davide sono "I più veloci di Forlì"

Si è svolta mercoledì pomeriggio la 35esima edizione della classica manifestazione per gli alunni delle scuole mediedel comprensorio forlivese, organizzata dall’Edera Atletica Forlì, dalla Polisportiva Edera e dall’Endas provinciale. Si sono sfidati più di 300 giovani che, accompagnati dai loro professori ed incitati dal numeroso pubblico, hanno disputato batterie e finali sulla distanza dei 60 metri. Al termine dell’evento sono stati premiati tutti i finalisti sia di prima, che di seconda, che di terza media. Fra loro, Giada Donati con il tempo di 8” 30 e Davide Laterza con 7”65, hanno ottenuto la miglior prestazione in assoluto conquistando in premio una nuovissima bicicletta. Come di rito i due ragazzi hanno salutato il pubblico effettuando un giro di pista in sella al trofeo. Le scuole che si sono aggiudicate la speciale classifica a punteggio sono la Zangheri in campo maschile e la San Martino in campo femminile.

I podi

Prima media femminile

1)Copertino Ester 9”23

2)Mazougui Khaija 9”25

3)Possidente S. 9”40

Prima media maschile

1)Bezzi Diego 8”89

2)Mengozzi Andrea 8”91

3)Caravelli Oreste 8”95

Seconda media femminile

1)Cortesi Elisa 8”81

2)Tassinari Elena 8”82

3)Cecchini Rianna 8”83

Seconda media maschile

1)Balestra Leonardo 8”26

2)Ferro Milkios 8”42

3Bandaogu Abdoul 8”48

Terza media femminile

1)Donati Giada 8”30

2)Bedeschi Sofia 8”58

3)Zoli Matilde 8”60

Terza media maschile

1)Laterza Davide 7”65

2)Collura Dario 7”87

3)Brigliadori Luca 7”96