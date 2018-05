Play-off, Forlì obbligato a vincere per accarezzare il sogno della promozione

Vigilia di finale play-off in casa Forlì con i galletti che scenderanno in campo domenica ore 16 allo Stadio "Romeo Galli" di Imola. Biancorossi che per aggiudicarsi la finale avranno l'obbligo di vincere al contrario dei padroni di casa che nell'arco dei 120' minuti potranno contare anche solo su un pareggio. In virtù infatti della classifica finale del campionato, ricordiamo il Forlì è giunto terzo mentre l'Imolese seconda, questa volta sono i rossoblu a poter contare sia sul fattore campo, sia ad avere la possibilità del doppio risultato. In conferenza stampa sabato mister Dario Bettini non ha mostrato però alcun timore reverenziale nei confronti degli uomini di mister Gadda riconoscendo però la forza e la pericolosità dell'avversario.

Forlì che non potrà contare su Ferraro ancora indisponibile, mentre si registrano in extremis i recuperi di Martedì, Croci e Boilini. Mister Bettini ha poi precisato come i galletti abbiano preparato con massima attenzione questa gara; sarà un match lungo e sotto un sole cocente che renderà la vita dura ai giocatori. I biancorossi sembra scenderanno in campo col solito 4-3-1-2, un modulo che nelle ultime settimane ha dato stabilità alla squadra e ben si adatta alle caratteristiche dei giocatori. "Bisognerà usare la testa", sono le parole che più ha usato mister Bettini in conferenza sottolineando al di là del risultato che uscirà dalla finale, come il gruppo sia coeso e come in questi cinquanta giorni sotto la sua gestione si sia costruito qualcosa di importante per il futuro del Forlì. Ora un ultimo sforzo per i galletti che vincendo potrebbero aumentare ancora di più le seppur flebili possibilità di un ripescaggio nel mondo dei professionisti. Appuntamento quindi domenica ore 16:00 allo Stadio "Romeo Galli" di Imola.