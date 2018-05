Playoff, l'Aics Volley Forlì si aggiudica la prima gara

Sabato sera al Ginnasio Sportivo di Forlì si è tenuta la partita dell'Aics volley contro Carpaneto per i playoff. Una grande gara che ha lasciato certamente soddisfatti i 130 tifosi di Forlì, ma anche in 20 tifosi piacentini che hanno condiviso caldo delle gradinate, bel gioco e tensione con il pubblico forlivese : è solo la prima gara e mercoledì si tiene la seconda a Carpaneto. Coach Polo mette in campo Lombini in regia, Cristofori e Semati al centro, Bartolini opposto, Garavini e Campana in banda e Gregori libero.

Primo set giocato con una leggera supremazia forlivese che va avanti fino a 6 lunghezze di vantaggio (17-11) per poi amministrare il vantaggio senza particolari problemi. Stessa situazione nel secondo parziale con avanti sempre le padrone di casa (14-8) che però non riescono a bissare la prima fase, tant’è che vengono riprese sul 21 pari. Stacco delle piacentine di tre punti, ma Aics non molla e impatta sul 24 pari. Poi avanti Carpaneto, ripreso, avanti Forlì, ripreso e così fino al 27 pari quando le ospiti hanno un colpo di coda e pareggiano i conti.

Terzo set: Piacenza tenta di fare la voce grossa fin dall’inizio ma Forlì prima pareggia, poi si stacca (23 a 20); il set sembra finito ma viene riacciuffata dalle orgogliose ragazze di Carpaneto grazie soprattutto alle battute, loro arma temibile. Questa volta il colpo di coda lo effettua la squadra di casa e sul 26 a 24 si va al quarto set. Stessa musica con sostanziale equilibrio fino al 12 pari e poi al 17 a 17, qui l’Aics ha un moto d’orgoglio, raggruppa le forze per un ultimo sforzo, va avanti 24 a 21 e un attacco sbagliato della loro banda fa esplodere la gioia dello splendido e instancabile pubblico del Ginnasio sportivo.