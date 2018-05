Playoff serie D, al Morgagni un pari senza reti: il Forlì è in finale

Il Forlì conquista la finale playoff grazie al pareggio interno ottenuto contro Fiorenzuola. Risultato finale dopo i tempi supplementari di 0 a 0 che va a vantaggio dei galletti grazie al miglior piazzamento nella classifica finale del campionato.

LA CRONACA - Partono bene gli ospiti che al 9° vanno al tiro con Marra ma la conclusione è debole. Ancora Marra al 15° che si libera bene e cerca la porta senza troppa fortuna. Un Fiorenzuola che deve assolutamente vincere e votato all'attacco quello dei primi minuti ma si scopre pericolosamente sulle ripartenze dei galletti con Ferri Marini che al 17° calcia al volo da posizione impossibile cogliendo un palo clamoroso. Gli emiliani però spingono forte e alla mezz'ora vanno vicinissimi al vantaggio con Marra che calcia a botta sicura ma la palla sfiora il palo alla sinistra di Bianchini.

Nella ripresa complice i primi caldi il ritmo cala sensibilmente, ma non di certo le emozioni. Questa volta sono i padroni di casa a cercare con più convinzione la via del goal. Al 50° Felici su punizione fa gridare al vantaggio ma la sua conclusione viene toccata da Vagge in tuffo col pallone che sbatte sull'incrocio prima di terminare in corner. Al 52° ancora Felici crea l'assist per Galeotti che di testa segna ma il guardalinee segnala un alquanto dubbio offside che strozza l'urlo in gola ai tanti tifosi. È il momento migliore per i galletti che al 54° vanno ancora vicinissimi al vantaggio ma Vagge riesce con un piede a deviare una conclusione ravvicinata dei biancorossi.

L'ultima occasione nel tempo regolamentare però capita suo piedi del Fiorenzuola con Cosi che calcia debolmente da ottima posizione. Si va così ai supplementari dove succede poco e niente e coi galletti che al termine dei 120' possono così festeggiare l'approdo alla finale playoff in attesa di sapere chi sarà l'avversario tra Imolese e Sangiovannese.