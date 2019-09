Softball, anche la Giovane Strada si gioca lo scudetto Under 15. Via ai playoff

Non c'è solo la prima squadra del Softball Forlì impegnata nei play-off in questo fine settimana. Scenderà in campo anche l'Under 15 targata Giovane Strada. La regular season è stata perfetta con dieci vittorie in altrettanti incontri, passando di diritto agli ottavi di finale nazionale assieme alla seconda classificata del girone Collecchio Softball. Gli ottavi prevedono un concentramento a tre squadre: la formazione forlivese della Giovane Strada in qualità di testa di serie è anche organizzatrice del concentramento, che si sarebbe dovuto tenere sabato sul campo del Buscherini.

Vista la concomitanza con i play-off di serie A1 le gare sono state spostate sul campo del Valmarecchia BSC società con la quale c’è un rapporto di collaborazione per il settore giovanile. Le due avversarie delle forlivesi saranno rispettivamente Rheavendors Caronno, seconda classificata del Girone Lombardia e i Dolphins Anzio Softball vincitrice dello spareggio contro la Sestese Softball .Il calendario delle gare prevede alle 12 la prima sfida fra Giovane Strada e Rheavendors Caronno; a seguire la vincente si batterà contro Dolphins Anzio e infine la perdente di gara 1 contro la formazione dei Dolphins Anzio. Le prime due classificate del concentramento si qualificano alla fase successiva dei quarti di finale che si svolgeranno il 14 settembre.

Questi i nomi delle nostre altete: Milva Carlini, Marwa El Hilali, Cristina Genestreti, Blanca Guerzoni, Giulia Malagoli, Anna Malagoli, Virginia Mambelli, Lucrezia Moretti, Sonia Pazzini, Viola Rossi, Alice Spiotta e Giulia Versari. Tecnici: Calixto Miyar Soca, Roberto Montero Silverio, Patrizia Vitaliani, Elide Armanni e Milva Rossi.