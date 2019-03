Softball, al via una stagione lunga e faticosa: Forlì correrà per tre obiettivi

Con Forlì - Caserta riparte il campionato di softball. Sarà una stagione come sempre lunga e faticosa per la Poderi dal Nespoli, che corre ancora una volta per tre obiettivi: scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe. Lo sarà ancor di più per le atlete forlivesi convocate nei ranghi della Nazionale: Cacciamani, Piancastelli e Ricchi giocheranno in maglia azzurra i campionati europei e soprattutto il torneo di qualificazione olimpica, non si fermeranno un solo istante da qui a fine agosto, e anche di più se -come auspicabile- Forlì giocherà i playoff scudetto.

La post season è un obiettivo più che ragionevole per la squadra romagnola. Alcuni volti sono nuovi, e i cambiamenti garantiscono continuità con le passate stagioni e mantengono la squadra competitiva. Tra le rivali, il ricco Bussolengo non ha lesinato gli sforzi e il pronostico gli è ancora favorevole, ma la Poderi dal Nespoli si propone come lo sfidante principale assieme a Bollate e Saronno. Pianoro, Caronno e Collecchio sono le outsider pronte ad approfittare dei passi falsi altrui, mentre le altre, Castellana, Parma e Caserta, sono le maggiori indiziate per la lotta-salvezza.

Proprio la formazione campana è l'avversario che il calendario ha riservato a Forlì per un debutto che ha un vago sapore di nostalgia: una decina di anni fa, le due squadre lottavano fieramente per lo scudetto, Caserta ne vinse quattro di fila, avendo la meglio su Forlì due volte in finale e una in semifinale. Caserta poi si è sfilata dalla massima serie per ripartire dal basso; vinta la A2 l'anno scorso, la squadra campana è finalmente tornata. E' vero, manca uno sponsor e ci sono diverse altre cose ancora da sistemare, ma è tornata.

Gara uno inizia alle 17, garadue alle 19.45. Per Forlì lanceranno Cacciamani e la nuova americana, Sarah Pauly, un innesto di qualità e prestigio. C'è curiosità per Lisa Maulden, l'americana di passaporto comunitario, così come c'è attesa per Erika Piancastelli, la star della nazionale italiana che aveva giocato con la Poderi dal Nespoli l'ultimo scorcio della stagione passata e che quest'anno si potrà ammirare fin dall'inizio.