Ginnastica ritmica serie A2, splendido podio a Desio per la Gymnica 96

Grande risultato quello raggiunto da Gymnica 96 sabato scorso a Desio, dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A1 e A2 2019 di ginnastica ritmica. Col totale di giornata di 73,800 il migliore in assoluto di questa stagione, le ragazze allenate da Chiara Domeniconi, Nadia Sicari e Pamela Barberini, hanno centrato il terzo gradino del podio; un bronzo che ripaga il lavoro di questi mesi, e di tutti i podi sfiorati nelle tappe passate. "E' un risultato che dedichiamo al nostro presidente Matteo Bartolini, il cui supporto, sostegno e fiducia in questi anni ha portato a tutti i nostri successi in pedana e dei quali non finiremo mai di ringraziarlo", viene evidenziato.

La prima a scendere in pedana è stata Silvia Muscolino alla fune, che, con una splendida prestazione, densa di difficoltà d'attrezzo ottiene un fantastico 13,850, secondo punteggio della gara a questo attrezzo e suo personal best in serie A. Alle clavette strepitosa performance di Lucia Bellavista, sulle note della musica della famosa serie del Trono di Spade, come una guerriera colleziona un 14,850, risultato di spessore che denota la crescita e la maturità tecnica conseguita dalla ginnasta. Peccato invece per la palla, dove Matilde Fantini ha pagato lo scotto della tensione, e di un nervosismo che le ha fatto sfuggire l'attrezzo una volta di troppo dalle mani. Finisce con un modesto 13,250, molto al di sotto delle sue notevoli capacità.

Nota di merito infine per la ginnasta straniera in forza a Gymnica 96 per questo 2019, la slovena Aleksandra Podgorsek che aveva la responsabilità di portare in gara due routines, una al cerchio e al nastro. Lo staff tecnico era molto preoccupato dopo il podium training del mattino, ma la ragazza, da vera professionista delle pedane internazionali, ha sfoderato tutto il suo bagaglio tecnico e ha sostenuto la squadra con due ottime esecuzioni, la prima da 16,300 e la seconda da 15,600. Con questa bella prestazione la squadra di Gymnica fa un balzo in avanti nella classifica generale passando dal quinto al terzo posto e lotterà nella prossima e decisiva tappa di campionato che si svolgerà fra sabato 16 marzo al Pala Hilton Pharma di Ferrara. In questa ultima prova la somma finale dei punteggi decreterà quali saranno le tre società ad essere promosse in A1 per il 2020.