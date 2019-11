MotoGp, la firma di Quartararo sull'ultima pole della stagione. Dovizioso in seconda fila

"El Diablo" Fabio Quartararo firma l'ultima pole della stagione. Sarà il francesino del team Petronas a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Comunità Valenciana classe MotoGp. Guida fluida e precisa, ma tremendamente veloce, Quartararo è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'30: il crono di 1'29"978 gli è valso la sesta pole stagionale. "E' una sensazione meravigliosa - ha commentato a caldo -. E' sempre stato un circuito difficile per me nelle classi inferiori e dopo le libere del venerdì non ero soddisfatto. Abbiamo fatto importanti progressi, migliorandoci ulteriolmente nelle FP4. Mi aspetto una gara difficile, ma proveremo a stare davanti".

Quartararo ha preceduto di appena 32 millesimi Marc Marquez, incappato anche in una scivolata nelle libere che hanno preceduto le qualifiche: "Sono più vicino di quanto mi aspettassi - confessa l'otto volte campione del mondo -. Sapevo che Quartararo sarebbe stato velocissimo e ha fatto un giro incredibile. Siamo lì proveremo a fare una bella gara". Completa la prima fila la miglior Ducati, quella del team Pramac di Jack Miller, a 108 millesimi dalla pole: "Abbiamo un buon passo ed è bello essere di nuovo prima fila. Speriamo di chiudere l'anno nel miglior modo possibile". Andrea Dovizioso si è preso la seconda fila a 533 millesimi dal vertice, preceduto dalle Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Solo 12esimo Valentino Rossi.