"Posso darti un abbraccio?": i bimbi della Bersani emozionano Ndoja, Benvenuti e Oxilia

"Posso darti un abbraccio?". L'emozione dei bambini è impagabile, così come il sorriso che si stampa sui volti dei giocatori biancorossi quando i piccoli corrono verso di loro facendo questa domanda. Nell’ambito del progetto "Scuole a Palazzo", mercoledì mattina Klaudio Ndoja, Lorenzo Benvenuti e Tommaso Oxilia hanno fatto visita all'elementare "Bersani" ed hanno riso, scherzato e risposto alle tante curiosità degli oltre cinquecento bambini che frequentano la scuola, che si sono contraddistinti per educazione, rispetto e passione verso i loro beniamini.

L’incontro è stato organizzato da Tiziana e Katia del “Comitato Genitori” della scuola. Come già successo negli scorsi appuntamenti, e come ribadito anche con le iniziative successive alla squalifica del campo di qualche settimana fa, con i bimbi è stato approfondito anche il tema del tifo positivo: sostegno alla propria squadra ed incitamento ai colori biancorossi, sono le parole chiave che hanno accompagnato l’introduzione fatta dal dirigente responsabile del settore giovanile Ferruccio Tassinari. La Pallacanestro 2.015 aspetta i bambini ed i loro genitori nella gara di domenica contro Roseto, in programma alle 19.