Pranzo con l'Unieuro in campo, il derby contro Ferrara sarà in diretta tv

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato il calendario della programmazione televisiva su Sportitalia della Serie A2 Old Wild West relativa al mese di febbraio. Ci sarà anche un match dell'Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 in programma alle 12. Andrà in diretta tv il derby emiliano romagnolo del 25 febbraio in programma a Ferrara contro la Bondi Basket Kleb.

Le sfide in tv

Domenica 4 febbraio, ore 12.00 - NPC Rieti - MetExtra Viola Reggio Calabria

Giovedì 8 febbraio, ore 20.30 - Consultinvest Fortitudo Bologna - Alma Pallacanestro Trieste

Domenica 11 febbraio, ore 12.00 - Novipiù AS Junior Casale Monferrato - Virtus Roma

Domenica 18 febbraio, ore 12.00 - De' Longhi Treviso Basket - Alma Pallacanestro Trieste

Domenica 25 febbraio, ore 12.00 - Bondi Basket Kleb Ferrara - Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015