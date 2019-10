Calcio, Paci: "La vittoria ci manca. Ci vuole uno sforzo maggiore"

E' tempo di ripartire per il Forlì e all'orizzonte per l'ottava giornata nel campionato nazionale dilettanti c'è la difficile sfida al Crema di mister Alessio Tacchinardi: "Ripartiamo ancora dopo una bella prestazione dalla quale però non abbiamo raccolto punti, è un periodo complicato e ho chiesto ai ragazzi uno sforzo maggiore per cercare la vittoria che tanto ci manca - le parole di Massimo Paci -. La squadra è ottima, si allenano tutti con grande intensità e di questo passo riusciremo a raccogliere quello che ci spetta".

Orfano del solo Santiago Minella, mister Paci contro il Crema avrà a disposizione tutta la rosa potendo così scegliere su un ampia gamma di giocatori: "Dovremo gestire bene i recuperi palla e la copertura del campo, ho fiducia nella squadra perchè sono estremamente convinto del nostro lavoro e della bontà di quello che stiamo costruendo nonostante, e ne sono consapevole, i risultati non aiutino in questo momento".

Galletti che non faranno variazioni tattiche rispetto al solito e sfideranno un Crema quarto in classifica, che si schiera solitamente con un 3-5-2, due buoni attaccanti e una squadra costruita per stare al passo col Mantova, insomma non il migliore dei clienti per dare una svolta alla stagione, ma se il Forlì vuole ancora credere in qualcosa è proprio da queste sfide che deve uscirne vincitore.

I convocati

Baldassarri

De Gori

Vesi

Gkertsos

Galanti

Marzocchi

Ferraro

Biasiol

Zamagni

Sedioli

Favo

Ballardini

Albonetti

Buonocunto

Baldinini

Pastorelli

Pacchioni

Gomez

Pellecchia

Souare

Bonandi