Dopo 20 giorni l'Unieuro torna in campo e sfida Imola: "Ci mancherà il sostegno dei tifosi"

Dopo venti giorni senza gare ufficiali si torna in campo. Domenica la Pallacanestro 2.015 ospita l’Andrea Costa Imola, in un derby che si giocherà alle 18 al Palafiera a porte chiuse. La sfida verrà trasmessa in diretta su TeleRomagna (canle 14 con replica lunedì alle 15 e martedì alle 23.30), per consentire ai tantissimi abbonati e tifosi di seguire i biancorossi. Sulcanale streaming “Natlive” ci sarà poi il commento integrale della gara. Come di consueto, la gara sarà trasmessa in diretta su LNPPass.

"Abbiamo approfittato di questa pausa forzata anche per recuperare gli infortunati e per fare, nella scorsa settimana, un lavoro aerobico che ci aiuterà da qui in avanti - dice coach Sandro Dell’Agnello -. In questo clima di incertezza, voglio assolutamente ringraziare i miei giocatori, che si sono sempre allenati seriamente, come se si dovesse giocare dopo pochi giorni”.

Avversaria di domenica sarà l’Andrea Costa Imola: "Sono una squadra con punti di forza notevoli soprattutto per quello che riguarda il gioco offensivo. Hanno nel roster giocatori esperti che sono capaci di adattarsi al gioco e a quello che accadrà durante la partita, ed in particolare dovremo prestare grande attenzione al pick&roll di Fultz e Bowers, sempre molto efficace".

Si giocherà dunque a porte chiuse, in un clima al quale nessuno è abituato, e mancherà soprattutto l’apporto dei tifosi: “Ci dispiace tantissimo ed è un enorme dispiacere giocare senza di loro nel palazzetto. Uno degli aspetti più belli di fare basket a Forlì è proprio il calore del pubblico, che ci segue sempre numeroso. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e speriamo di averli con noi il prima possibile".

ARBITRI: Masi Andrea, Patti Simone, Del Greco Stefano

ANDATA: Imola – Unieuro 77-99

26^ Giornata: Urania Milano – Caserta (sabato ore 16:00); Forlì – Imola; San Severo – Piacenza; Ferrara – Roseto; Montegranaro – Ravenna (lunedì ore 20:00); Orzinuovi – Udine (lunedì ore 20:30); Mantova – Verona (lunedì ore 20:45).